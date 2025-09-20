Journées du Patrimoine Alloue LOGIS DE LA VERGNE VISITE GUIDÉE Alloue

Logis de la vergne Alloue Charente

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

gratuit moins de 6 ans

Début : 2025-09-20 15:00:00

fin : 2025-09-20 18:00:00

2025-09-20

Le logis de la Vergne, inscrit monument historique et labellisé maison des illustres , a fait l’objet de travaux de restauration 2023 et 2025.

Logis de la vergne Alloue 16490 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 31 81 22 contact@mmcasares.fr

English :

The logis de la Vergne, a listed historic monument and « maison des illustres », underwent restoration work in 2023 and 2025.

German :

Das Logis de la Vergne, das als historisches Monument eingetragen ist und das Label « Maison des illustres » trägt, wurde 2023 und 2025 restauriert.

Italiano :

Il Logis de la Vergne, monumento storico classificato con il marchio « Maison des Illustres », è stato sottoposto a lavori di restauro nel 2023 e nel 2025.

Espanol :

El Logis de la Vergne, monumento histórico catalogado con la etiqueta « Maison des Illustres », fue objeto de obras de restauración en 2023 y 2025.

