Journées du Patrimoine : Alloue – LOGIS DE LA VERGNE – VISITE GUIDÉE Alloue
samedi 19 septembre 2026 · Alloue
Informations pratiques
Alloue
Journées du Patrimoine : Alloue – LOGIS DE LA VERGNE – VISITE GUIDÉE
Logis de la vergne Alloue Charente
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19
fin : 2026-09-19
Date(s) :
2026-09-19
Le logis de la Vergne, inscrit monument historique et labellisé « maison des illustres », a fait l’objet de travaux de restauration 2023 et 2025.
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Logis de la vergne Alloue 16490 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 31 81 22 contact@mmcasares.fr
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English :
The logis de la Vergne, a listed historic monument and « maison des illustres », underwent restoration work in 2023 and 2025.
L’événement Journées du Patrimoine : Alloue – LOGIS DE LA VERGNE – VISITE GUIDÉE Alloue a été mis à jour le 2026-09-11 par Office de Tourisme Charente Limousine