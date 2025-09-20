Journées du Patrimoine Ambleny

samedi 20 septembre 2025.

Journées du Patrimoine

Rue de la Tour Ambleny Aisne

Début : 2025-09-20 16:30:00

fin : 2025-09-20 22:30:00

2025-09-20 2025-09-21

Le Donjon et l’église d’Ambleny seront ouverts le samedi 20 septembre de 18h00 à 20h00 et le Dimanche 21 Septembre de 14h00 à 17h00.

Le samedi 20 septembre 2025 de 16h30 à 22h30 de nombreuses animations auront lieu sur la Place de l’Eglise, groupe de musique, food truck, spectacle de feu 0 .

Rue de la Tour Ambleny 02290 Aisne Hauts-de-France +33 6 06 77 39 29 asso.auserviceduroi@gmail.com

