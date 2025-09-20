Journées du Patrimoine Ambleny
Journées du Patrimoine Ambleny samedi 20 septembre 2025.
Journées du Patrimoine
Rue de la Tour Ambleny Aisne
Tarif : 0 – 0 –
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-20 16:30:00
fin : 2025-09-20 22:30:00
Date(s) :
2025-09-20 2025-09-21
Le Donjon et l’église d’Ambleny seront ouverts le samedi 20 septembre de 18h00 à 20h00 et le Dimanche 21 Septembre de 14h00 à 17h00.
Le samedi 20 septembre 2025 de 16h30 à 22h30 de nombreuses animations auront lieu sur la Place de l’Eglise, groupe de musique, food truck, spectacle de feu 0 .
Rue de la Tour Ambleny 02290 Aisne Hauts-de-France +33 6 06 77 39 29 asso.auserviceduroi@gmail.com
English :
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Journées du Patrimoine Ambleny a été mis à jour le 2025-09-05 par SIM Hauts-de-France OT du Soissonnais-Valois