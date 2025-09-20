Journées du Patrimoine Ancienne gare de Tuffé Tuffé Val de la Chéronne

Tuffé Val de la Chéronne Sarthe

Début : 2025-09-20 14:00:00

fin : 2025-09-21 17:30:00

2025-09-20

Expositions permanentes “Paysage en R’évolution” et “Tuffé, une minute d’arrêt, histoire d’une gare de l’ancienne ligne Mamers-Saint-Calais” visites libres samedi et dimanche de 14h à 17h30.

Parcours-découverte du village disponible à l’abbaye et à l’ancienne gare. Signalétique

patrimoniale dans le bourg .

Tuffé Val de la Chéronne 72160 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 71 21 21

