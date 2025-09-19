Journées du Patrimoine Ancienne Route de Forcalquier 04130 Volx Volx

Journées du Patrimoine 19 et 20 septembre Ancienne Route de Forcalquier 04130 Volx Alpes-de-Haute-Provence

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-19T05:00:00 – 2025-09-19T08:00:00

Fin : 2025-09-20T22:00:00 – 2025-09-20T23:59:00

Exposition permanente, exposition temporaire, escape game familila, dégustation d’huiles d’olive.

Ancienne Route de Forcalquier 04130 Volx 1053 ancienne route de Forcalquier 04130 Volx Volx 04130 Alpes-de-Haute-Provence Provence-Alpes-Côte d’Azur 0664100588 http://territoiredeprovence.com Anciens fours à Chaux, berceau de l’entreprise l’Occitane, l’Ecomusée propose visites, expositions, dégustations. Parking à proximité immédiate

@François Xavier Emery