Journées du Patrimoine Anciennes fonderies royales Fonderies Royales siège de la LPO Rochefort

Fonderies Royales siège de la LPO 1 rue Toufaire Rochefort Charente-Maritime

Début : 2025-09-20 13:30:00

fin : 2025-09-21 17:30:00

2025-09-20

À l’occasion de la 42è édition des Journées Européennes du Patrimoine, la LPO ouvrira les portes de son siège national, dans les anciennes Fonderies Royales de Rochefort.

Fonderies Royales siège de la LPO 1 rue Toufaire Rochefort 17300 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 82 12 44 lpo@lpo.fr

English : Heritage Days Former Royal Foundries

To mark the 42nd European Heritage Days, the LPO will open the doors of its national headquarters, located in the former Royal Foundries of Rochefort.

German : Tag des offenen Denkmals Ehemalige königliche Gießereien

Anlässlich der 42. Ausgabe der Europäischen Tage des Kulturerbes öffnet die LPO die Türen ihres nationalen Hauptsitzes in den ehemaligen Königlichen Gießereien von Rochefort.

Italiano :

In occasione delle 42esime Giornate Europee del Patrimonio, l’LPO aprirà le porte della sua sede nazionale nelle ex Fonderie Reali di Rochefort.

Espanol :

Con motivo de la 42ª edición de las Jornadas Europeas del Patrimonio, la LPO abrirá las puertas de su sede nacional en las antiguas Fundiciones Reales de Rochefort.

