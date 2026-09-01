Journées du patrimoine : animation autour des chimères Rue Monseigneur Sibour Saint-Paul-Trois-Châteaux
samedi 19 septembre 2026 · Rue Monseigneur Sibour · Saint-Paul-Trois-Châteaux
Informations pratiques
Saint-Paul-Trois-Châteaux
Journées du patrimoine : animation autour des chimères
Rue Monseigneur Sibour Musat Saint-Paul-Trois-Châteaux Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-09-19 14:30:00
fin : 2026-09-20 18:00:00
Date(s) :
2026-09-19
Dans le cadre des journées du patrimoine, le musée d’archéologie tricastine organise une animation autour des chimères.
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Rue Monseigneur Sibour Musat Saint-Paul-Trois-Châteaux 26130 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes contact@musat.fr
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English :
As part of Heritage Days, the Tricastine Archaeology Museum is organizing an event centered on chimeras.
L’événement Journées du patrimoine : animation autour des chimères Saint-Paul-Trois-Châteaux a été mis à jour le 2026-09-05 par Office de Tourisme Drôme Sud Provence
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