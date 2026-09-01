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AGENDA · Saint-Paul-Trois-Châteaux

Journées du patrimoine : Animation autour du vin antique Maison de la Truffe Saint-Paul-Trois-Châteaux

samedi 19 septembre 2026 · Maison de la Truffe · Saint-Paul-Trois-Châteaux

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Heure de début
14:30:00
Lieu
Maison de la Truffe
Adresse
2 rue de la République
Ville
26130 Saint-Paul-Trois-Châteaux
Département
Drôme
Tarif

Saint-Paul-Trois-Châteaux

Journées du patrimoine : Animation autour du vin antique

Maison de la Truffe 2 rue de la République Saint-Paul-Trois-Châteaux Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-09-19 14:30:00
fin : 2026-09-20 18:00:00

Date(s) :
2026-09-19

Dans le cadre des journées européennes du patrimoine, la Maison de la truffe et du Tricastin organise un atelier autour de la thématique du vin antique.
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Maison de la Truffe 2 rue de la République Saint-Paul-Trois-Châteaux 26130 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 96 78 78  contact@epic-sp3c.fr

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English :

As part of European Heritage Days, the Maison de la Truffe et du Tricastin is organizing a workshop on the theme of ancient wine.

L’événement Journées du patrimoine : Animation autour du vin antique Saint-Paul-Trois-Châteaux a été mis à jour le 2026-09-05 par Office de Tourisme Drôme Sud Provence

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