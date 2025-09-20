Journées du patrimoine animation « Fables à contrebasse » au Musée de la bière Musée de la bière Stenay

Musée de la bière 17 Rue du Moulin Stenay Meuse

Tarif : – – EUR

Gratuit

Début : Samedi Samedi 2025-09-20 14:00:00

fin : 2025-09-20 15:00:00

2025-09-20 2025-09-21

La Compagnie Acte 2 Théâtre vous propose une promenade contée dans le jardin du musée autour des fables de La Fontaine. Autour d’une vingtaine de fables sculptées, Zemanel raconte ces récits à morale, accompagné de Didier Jacquier à la contrebasse. Sortes de rébus visuels, les sculptures sont des jeux d’images et de mots faits de métal et de bois pour une exploration à travers nos souvenirs d’enfance.Tout public

Musée de la bière 17 Rue du Moulin Stenay 55700 Meuse Grand Est +33 3 29 80 68 78 musee.biere@meuse.fr

English :

Compagnie Acte 2 Théâtre invites you to take a stroll through La Fontaine?s fables in the museum garden. Around twenty sculpted fables, Zemanel narrates these moral tales, accompanied by Didier Jacquier on double bass. A sort of visual rebus, the sculptures play with images and words in metal and wood, exploring our childhood memories.

German :

Die Compagnie Acte 2 Théâtre lädt Sie zu einem Märchenspaziergang im Garten des Museums ein, bei dem es um die Fabeln von La Fontaine geht. Zemanel erzählt die Geschichten rund um die zwanzig skulpturalen Fabeln, begleitet von Didier Jacquier am Kontrabass. Die Skulpturen sind eine Art visuelles Rebus, ein Spiel mit Bildern und Worten aus Metall und Holz, eine Entdeckungsreise durch unsere Kindheitserinnerungen.

Italiano :

La compagnia Acte 2 Théâtre vi invita a un percorso di narrazione nel giardino del museo, incentrato sulle favole di La Fontaine. Intorno a venti favole scolpite, Zemanel racconta questi racconti morali, accompagnato da Didier Jacquier al contrabbasso. Una sorta di rebus visivo, le sculture giocano con immagini e parole in metallo e legno, esplorando i nostri ricordi d’infanzia.

Espanol :

La compañía Acte 2 Théâtre le invita a un recorrido cuentacuentos por el jardín del museo, centrado en las fábulas de La Fontaine. En torno a veinte fábulas esculpidas, Zemanel cuenta estos cuentos morales, acompañado por Didier Jacquier al contrabajo. Una especie de rebus visual, las esculturas juegan con imágenes y palabras en metal y madera, explorando nuestros recuerdos de infancia.

