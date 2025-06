Journées du Patrimoine Animation Meuble à histoires Voie des Français Libres Courseulles-sur-Mer 20 septembre 2025 07:00

Calvados

Journées du Patrimoine Animation Meuble à histoires Voie des Français Libres Centre Juno Beach Courseulles-sur-Mer Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2025-09-20

fin : 2025-09-21

Date(s) :

2025-09-20

Apprenez l’Histoire différemment dans le cadre d’une animation vivante et interactive avec un(e) guide canadien(ne) du Centre Juno Beach. Dans la salle polyvalente, découvrez des objets de la Seconde Guerre mondiale et manipulez l’histoire du bout des doigts.

Accessible gratuitement. Sans inscription. Durée 30 minutes.

Horaires 10h, 11h, 12h, 14h, 15h et 16h

Voie des Français Libres Centre Juno Beach

Courseulles-sur-Mer 14470 Calvados Normandie +33 2 31 37 32 17 contact@junobeach.org

English : Journées du Patrimoine Animation Meuble à histoires

Learn about history in a different way in a lively, interactive animation with a Canadian guide from the Juno Beach Centre. In the multi-purpose room, discover objects from the Second World War and experience history at your fingertips.

Free admission. No registration required. Duration: 30 minutes.

Times: 10 a.m., 11 a.m., 12 p.m., 2 p.m., 3 p.m. and 4 p.m

German : Journées du Patrimoine Animation Meuble à histoires

Lernen Sie Geschichte auf eine andere Art und Weise im Rahmen einer lebendigen und interaktiven Animation mit einem kanadischen Führer des Juno Beach Centers. Entdecken Sie im Mehrzweckraum Artefakte aus dem Zweiten Weltkrieg und erleben Sie Geschichte zum Anfassen.

Kostenlos zugänglich. Es ist keine Anmeldung erforderlich. Dauer: 30 Minuten.

Öffnungszeiten: 10 Uhr, 11 Uhr, 12 Uhr, 14 Uhr, 15 Uhr und 16 Uhr

Italiano :

Imparate a conoscere la storia in modo diverso durante un’attività vivace e interattiva con una guida canadese del Juno Beach Centre. Nella sala polivalente, scoprite gli oggetti della Seconda guerra mondiale e vivete la storia a portata di mano.

Ingresso libero. Non è richiesta la registrazione. Durata: 30 minuti.

Orari: 10.00, 11.00, 12.00, 14.00, 15.00 e 16.00

Espanol :

Conozca la historia de una forma diferente durante una animada actividad interactiva con un guía canadiense del Centro Juno Beach. En la sala polivalente, descubra objetos de la Segunda Guerra Mundial y viva la historia al alcance de su mano.

Entrada gratuita. No es necesario inscribirse. Duración: 30 minutos.

Horarios: 10.00 h, 11.00 h, 12.00 h, 14.00 h, 15.00 h y 16.00 h

