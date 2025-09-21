Journées du Patrimoine Animations dans le bourg Verrières

Verrières Orne

Début : 2025-09-21 10:00:00

fin : 2025-09-21 18:00:00

2025-09-21

Les journées du patrimoine 2025 sont placées sous le signe de l’architecture Verrières Patrimoine a fait le choix cette année de mettre en lumière le bâti des humains, mais aussi l’habitat de certains membres de la faune locale. Et c’est la chasse aux trésors qui servira de fil rouge et qui permettra à un public multigénérationnel de découvrir les différentes formes de constructions et de créations réalisées.

Animations dans le bourg en divers lieux chasse aux trésors, cuissons de pains biologiques dans le four à pain communal, diaporama commenté sur l’architecture. Découverte du puits communal. Visite commentée de l’église Saint Ouen.

Visite commentée de la Zone naturelle faunistique et floristique (ZNIEFF) de la rue des Plaies. .

Verrières 61110 Orne Normandie

