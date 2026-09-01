Journées du patrimoine : Animations place Joffre Thann
dimanche 20 septembre 2026 · Thann
Informations pratiques
Thann
Journées du patrimoine : Animations place Joffre
place Joffre Thann Haut-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-09-20 14:00:00
fin : 2026-09-20 17:00:00
Date(s) :
2026-09-20
Traditions alsaciennes, découverte des vitraux et exposition photographique : trois animations pour découvrir la collégiale autrement.
La place Joffre s’anime autour de la collégiale avec trois rendez-vous à découvrir simultanément. Les Burgdeïfala d’Illfurth feront vivre les traditions alsaciennes à travers costumes, danses et initiation du public. Un maître verrier de la Manufacture Vincent-Petit de Troyes proposera une animation consacrée aux vitraux de la collégiale, tandis qu’une exposition photographique retracera l’histoire de ses travaux. .
place Joffre Thann 68800 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 38 53 00
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English :
Alsatian traditions, a tour of the stained-glass windows, and a photography exhibition: three activities that offer a different way to explore the collegiate church.
L’événement Journées du patrimoine : Animations place Joffre Thann a été mis à jour le 2026-09-08 par Office de tourisme du pays de Thann-Cernay
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