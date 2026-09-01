Informations pratiques

Thann

Journées du patrimoine : Animations place Joffre

place Joffre Thann Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-09-20 14:00:00

fin : 2026-09-20 17:00:00

Date(s) :

2026-09-20

Traditions alsaciennes, découverte des vitraux et exposition photographique : trois animations pour découvrir la collégiale autrement.

La place Joffre s’anime autour de la collégiale avec trois rendez-vous à découvrir simultanément. Les Burgdeïfala d’Illfurth feront vivre les traditions alsaciennes à travers costumes, danses et initiation du public. Un maître verrier de la Manufacture Vincent-Petit de Troyes proposera une animation consacrée aux vitraux de la collégiale, tandis qu’une exposition photographique retracera l’histoire de ses travaux. .

place Joffre Thann 68800 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 38 53 00

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English :

Alsatian traditions, a tour of the stained-glass windows, and a photography exhibition: three activities that offer a different way to explore the collegiate church.

L’événement Journées du patrimoine : Animations place Joffre Thann a été mis à jour le 2026-09-08 par Office de tourisme du pays de Thann-Cernay