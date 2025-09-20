JOURNEES DU PATRIMOINE- ANNIVERSAIRE DU CINEMA LE VAUTIER Elne

3, rue Porte Balaguer Elne Pyrénées-Orientales

Tarif : – –

Date :
Début : 2025-09-20 09:30:00
fin : 2025-09-21 19:00:00

Date(s) :
2025-09-20

Un parcours inédit entre art, histoire et rites funéraires, ponctué d’une visite guidée autour de l’architecture dans l’œuvre d’Étienne Terrus.
3, rue Porte Balaguer Elne 66200 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 22 70 90 

English :

An original journey through art, history and funeral rites, punctuated by a guided tour of the architecture in the work of Étienne Terrus.

German :

Ein ungewöhnlicher Rundgang zwischen Kunst, Geschichte und Bestattungsriten mit einer Führung über die Architektur im Werk von Étienne Terrus.

Italiano :

Un viaggio originale tra arte, storia e riti funerari, scandito da una visita guidata all’architettura dell’opera di Étienne Terrus.

Espanol :

Un viaje original a través del arte, la historia y los ritos funerarios, salpicado por una visita guiada a la arquitectura de la obra de Étienne Terrus.

