Journées du Patrimoine Ansac: Chapelle Notre Dame Ansac-sur-Vienne

Journées du Patrimoine Ansac: Chapelle Notre Dame Ansac-sur-Vienne samedi 20 septembre 2025.

Journées du Patrimoine Ansac: Chapelle Notre Dame

Le Bourg Ansac-sur-Vienne Charente

Début : 2025-09-20

fin : 2025-09-21

2025-09-20

La chapelle Notre-Dame ne semble pas antérieure au XIIe siècle. Au XVe siècle un enfeu est construit dans le transept nord pour abriter les gisants de François de Pontbriand, seigneur de la

Vilatte, et de son épouse Mathive Formier.

Le Bourg Ansac-sur-Vienne 16500 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 84 12 82

English :

The Notre-Dame chapel does not appear to predate the 12th century. In the 15th century, a coffin was built in the north transept to house the remains of François de Pontbriand, seigneur de la

Vilatte, and his wife Mathive Formier.

German :

Die Kapelle Notre-Dame scheint nicht älter als das 12. Jahrhundert zu sein. Im 15. Jahrhundert wurde im nördlichen Querschiff ein Grabmal errichtet, um die sterblichen Überreste von François de Pontbriand, Seigneur de la

Vilatte, und seiner Frau Mathive Formier.

Italiano :

La cappella di Notre-Dame non sembra essere anteriore al XII secolo. Nel XV secolo, nel transetto nord fu costruita una bara per ospitare i resti di François de Pontbriand, signore di la Vilatte, e di sua moglie Mathive Formier

Vilatte, e di sua moglie Mathive Formier.

Espanol :

La capilla de Notre-Dame no parece ser anterior al siglo XII. En el siglo XV, se construyó un ataúd en el crucero norte para albergar los restos de François de Pontbriand, señor de la Vilatte, y de su esposa Mathive Formier

Vilatte, y su esposa Mathive Formier.

