Journées du Patrimoine Ansac Eglise Saint Benoît Ansac-sur-Vienne

Si ses origines remontent au XIe siècle, l’église Saint-Benoit qui faisait partie d’un prieuré date des XIIe et XIIIe siècles. En partie surélevée pendant la Guerre de Cent Ans, elle a connu des
travaux d’envergure au XIXe siècle.
Le Bourg Ansac-sur-Vienne 16500 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 84 12 82
English :
Although its origins date back to the 11th century, Saint-Benoit church part of a priory dates from the 12th and 13th centuries. Partly raised during the Hundred Years?
the 19th century.
German :
Die Kirche Saint-Benoit, die Teil eines Priorats war, stammt aus dem 12. und 13. Jahrhundert, obwohl ihre Ursprünge bis ins 11. Während des Hundertjährigen Krieges wurde sie teilweise erhöht
jahrhundert.
Italiano :
Sebbene le sue origini risalgano all’XI secolo, la chiesa di Saint-Benoit che faceva parte di un priorato risale ai secoli XII e XIII. In parte rialzata durante i Cento Anni?
nel XIX secolo è stata sottoposta a un’ampia opera di restauro.
Espanol :
Aunque sus orígenes se remontan al siglo XI, la iglesia de Saint-Benoit -que formaba parte de un priorato- data de los siglos XII y XIII. Levantada en parte durante los Cien Años?
en el siglo XIX se llevaron a cabo importantes obras de renovación.
