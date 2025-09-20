Journées du Patrimoine Ansac Eglise Saint Benoît Ansac-sur-Vienne

Journées du Patrimoine Ansac Eglise Saint Benoît Ansac-sur-Vienne samedi 20 septembre 2025.

Journées du Patrimoine Ansac Eglise Saint Benoît

Le Bourg Ansac-sur-Vienne Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-20

fin : 2025-09-21

Date(s) :

2025-09-20

Si ses origines remontent au XIe siècle, l’église Saint-Benoit qui faisait partie d’un prieuré date des XIIe et XIIIe siècles. En partie surélevée pendant la Guerre de Cent Ans, elle a connu des

travaux d’envergure au XIXe siècle.

.

Le Bourg Ansac-sur-Vienne 16500 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 84 12 82

English :

Although its origins date back to the 11th century, Saint-Benoit church part of a priory dates from the 12th and 13th centuries. Partly raised during the Hundred Years?

the 19th century.

German :

Die Kirche Saint-Benoit, die Teil eines Priorats war, stammt aus dem 12. und 13. Jahrhundert, obwohl ihre Ursprünge bis ins 11. Während des Hundertjährigen Krieges wurde sie teilweise erhöht

jahrhundert.

Italiano :

Sebbene le sue origini risalgano all’XI secolo, la chiesa di Saint-Benoit che faceva parte di un priorato risale ai secoli XII e XIII. In parte rialzata durante i Cento Anni?

nel XIX secolo è stata sottoposta a un’ampia opera di restauro.

Espanol :

Aunque sus orígenes se remontan al siglo XI, la iglesia de Saint-Benoit -que formaba parte de un priorato- data de los siglos XII y XIII. Levantada en parte durante los Cien Años?

en el siglo XIX se llevaron a cabo importantes obras de renovación.

L’événement Journées du Patrimoine Ansac Eglise Saint Benoît Ansac-sur-Vienne a été mis à jour le 2025-09-10 par Office de Tourisme Charente Limousine