Journées du Patrimoine Ansac : Eglise Saint Benoît Ansac-sur-Vienne
samedi 19 septembre 2026 · Ansac-sur-Vienne
Informations pratiques
Ansac-sur-Vienne
Journées du Patrimoine Ansac : Eglise Saint Benoît
Le Bourg Ansac-sur-Vienne Charente
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19
fin : 2026-09-20
Date(s) :
2026-09-19
Si ses origines remontent au XIe siècle, l’église Saint-Benoit – qui faisait partie d’un prieuré – date des XIIe et XIIIe siècles. En partie surélevée pendant la Guerre de Cent Ans, elle a connu des
travaux d’envergure au XIXe siècle.
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Le Bourg Ansac-sur-Vienne 16500 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 84 12 82
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English :
Although its origins date back to the 11th century, Saint-Benoit church – part of a priory – dates from the 12th and 13th centuries. Partly raised during the Hundred Years?
the 19th century.
L’événement Journées du Patrimoine Ansac : Eglise Saint Benoît Ansac-sur-Vienne a été mis à jour le 2026-09-11 par Office de Tourisme Charente Limousine