Informations pratiques

Ansac-sur-Vienne

Journées du Patrimoine Ansac : Eglise Saint Benoît

Le Bourg Ansac-sur-Vienne Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-19

Si ses origines remontent au XIe siècle, l’église Saint-Benoit – qui faisait partie d’un prieuré – date des XIIe et XIIIe siècles. En partie surélevée pendant la Guerre de Cent Ans, elle a connu des

travaux d’envergure au XIXe siècle.

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Le Bourg Ansac-sur-Vienne 16500 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 84 12 82

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English :

Although its origins date back to the 11th century, Saint-Benoit church – part of a priory – dates from the 12th and 13th centuries. Partly raised during the Hundred Years?

the 19th century.

L’événement Journées du Patrimoine Ansac : Eglise Saint Benoît Ansac-sur-Vienne a été mis à jour le 2026-09-11 par Office de Tourisme Charente Limousine