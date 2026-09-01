Informations pratiques

Saint-Salvadour

Journées du Patrimoine : Antoine PAUCARD

39 RUE ANTOINE PAUCARD Saint-Salvadour Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 19:00:00

fin : 2026-09-19 22:00:00

Date(s) :

2026-09-19

 19h15 : Promenade, sur les traces d’Antoine Paucard. (RV à « L’espace Paucard », près de la mairie)

 20h15 : Textes et musiques dans l’espace Paucard (Célia &Co), puis « pot » convivial .

39 RUE ANTOINE PAUCARD Saint-Salvadour 19700 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 21 63 94 mairie@saintsalvadour.fr

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English : Journées du Patrimoine : Antoine PAUCARD

L’événement Journées du Patrimoine : Antoine PAUCARD Saint-Salvadour a été mis à jour le 2026-09-07 par Office de Tourisme des Contrées Vertes