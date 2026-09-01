Journées du Patrimoine : Antoine PAUCARD Saint-Salvadour
samedi 19 septembre 2026 · Saint-Salvadour
Informations pratiques
Saint-Salvadour
Journées du Patrimoine : Antoine PAUCARD
39 RUE ANTOINE PAUCARD Saint-Salvadour Corrèze
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 19:00:00
fin : 2026-09-19 22:00:00
Date(s) :
2026-09-19
19h15 : Promenade, sur les traces d’Antoine Paucard. (RV à « L’espace Paucard », près de la mairie)
20h15 : Textes et musiques dans l’espace Paucard (Célia &Co), puis « pot » convivial .
39 RUE ANTOINE PAUCARD Saint-Salvadour 19700 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 21 63 94 mairie@saintsalvadour.fr
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English : Journées du Patrimoine : Antoine PAUCARD
L’événement Journées du Patrimoine : Antoine PAUCARD Saint-Salvadour a été mis à jour le 2026-09-07 par Office de Tourisme des Contrées Vertes