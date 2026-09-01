Journées du Patrimoine -APÉROSPECTACLE « NATURE MORTE » Alloue
samedi 19 septembre 2026 · Alloue
Informations pratiques
Alloue
Journées du Patrimoine -APÉROSPECTACLE « NATURE MORTE »
Logis de la vergne Alloue Charente
Tarif : 15 – 15 – 15 EUR
apéro inclus
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 19:00:00
fin : 2026-09-19 19:00:00
Date(s) :
2026-09-19
Dans le cadre des Rencontres Jeunes Pousses, la Maison Maria Casarès propose un apéro-spectacle autour du spectacle « Nature Morte ». Écrit et mis en scène par Julie Douet-Zingano,
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Logis de la vergne Alloue 16490 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 31 81 22 contact@mmcasares.fr
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English :
As part of the Rencontres Jeunes Pousses festival, the Maison Maria Casar%E8s is presenting an “apéro-spectacle” based on the show %AB Nature Morte %BB. Written and directed by Julie Douet-Zingano,
L’événement Journées du Patrimoine -APÉROSPECTACLE « NATURE MORTE » Alloue a été mis à jour le 2026-09-11 par Office de Tourisme Charente Limousine