Informations pratiques

Alloue

Journées du Patrimoine -APÉROSPECTACLE « NATURE MORTE »

Logis de la vergne Alloue Charente

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

apéro inclus

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 19:00:00

fin : 2026-09-19 19:00:00

Date(s) :

2026-09-19

Dans le cadre des Rencontres Jeunes Pousses, la Maison Maria Casarès propose un apéro-spectacle autour du spectacle « Nature Morte ». Écrit et mis en scène par Julie Douet-Zingano,

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Logis de la vergne Alloue 16490 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 31 81 22 contact@mmcasares.fr

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English :

As part of the Rencontres Jeunes Pousses festival, the Maison Maria Casar%E8s is presenting an “apéro-spectacle” based on the show %AB Nature Morte %BB. Written and directed by Julie Douet-Zingano,

L’événement Journées du Patrimoine -APÉROSPECTACLE « NATURE MORTE » Alloue a été mis à jour le 2026-09-11 par Office de Tourisme Charente Limousine