Journées du Patrimoine : Arboretum Les Feuilles Fleuries Arboretum Les Feuilles Fleuries Saint-Éloi

Informations pratiques

Saint-Éloi

Journées du Patrimoine : Arboretum Les Feuilles Fleuries

Arboretum Les Feuilles Fleuries 56 Route de Trangy Saint-Éloi Nièvre

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 14:00:00

fin : 2026-09-20 19:00:00

Date(s) :

2026-09-19

Pendant les Journées du Patrimoine, venez découvrir l’Arboretum Les Feuilles Fleuries et les milliers de différentes variétés de fleurs et d’arbres.

Samedi 19 et dimanche 20 septembre de 14h à 19h.

Tarif : 4€ / gratuit pour les moins de 18 ans. Sans réservation. .

Arboretum Les Feuilles Fleuries 56 Route de Trangy Saint-Éloi 58000 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 6 07 17 80 93

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English : Journées du Patrimoine : Arboretum Les Feuilles Fleuries

L’événement Journées du Patrimoine : Arboretum Les Feuilles Fleuries Saint-Éloi a été mis à jour le 2026-09-08 par OT Cap Grand Nevers