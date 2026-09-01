Journées du Patrimoine : Arboretum Les Feuilles Fleuries Arboretum Les Feuilles Fleuries Saint-Éloi
samedi 19 septembre 2026 · Arboretum Les Feuilles Fleuries · Saint-Éloi
Informations pratiques
Saint-Éloi
Journées du Patrimoine : Arboretum Les Feuilles Fleuries
Arboretum Les Feuilles Fleuries 56 Route de Trangy Saint-Éloi Nièvre
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 14:00:00
fin : 2026-09-20 19:00:00
Date(s) :
2026-09-19
Pendant les Journées du Patrimoine, venez découvrir l’Arboretum Les Feuilles Fleuries et les milliers de différentes variétés de fleurs et d’arbres.
Samedi 19 et dimanche 20 septembre de 14h à 19h.
Tarif : 4€ / gratuit pour les moins de 18 ans. Sans réservation. .
Arboretum Les Feuilles Fleuries 56 Route de Trangy Saint-Éloi 58000 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 6 07 17 80 93
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Journées du Patrimoine : Arboretum Les Feuilles Fleuries
L’événement Journées du Patrimoine : Arboretum Les Feuilles Fleuries Saint-Éloi a été mis à jour le 2026-09-08 par OT Cap Grand Nevers
À voir aussi à Saint-Éloi (Nièvre)
- Journées du Patrimoine Exposition de peintures de deux artistes nivernais Nicole Sagnol et René Barle Route de Chaluzy Saint-Éloi 19 septembre 2026
- Exposition de peintures et de maquettes des églises de la Nièvre, Église Saint-Symphorien de Chaluzy, Saint-Éloi 19 septembre 2026
- Journées du patrimoine à Chaluzy Route de Chaluzy Saint-Éloi 19 septembre 2026
- Découverte de l’arboretum Les Feuilles Fleuries de Saint-Eloi, Arboretum Les Feuilles fleuries, Saint-Éloi 19 septembre 2026