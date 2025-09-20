Journées du Patrimoine Archives départementales de Lot-et-Garonne Archives départementales Agen

Visite des coulisses des Archives départementales de Lot-et-Garonne

Une occasion unique de comprendre le fonctionnement des archives, leur rôle dans la conservation de la mémoire collective et de découvrir de vieux documents.

Départ des visites 14h, 15h, 16h et 17h

Archives départementales 3 Place de Verdun Agen 47000 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 69 42 67 archives@lotetgaronne.fr

English :

Behind-the-scenes tour of the Archives départementales de Lot-et-Garonne

A unique opportunity to understand how archives work, their role in preserving collective memory and to discover old documents.

Tours depart from: 2pm, 3pm, 4pm and 5pm

German : Journées du Patrimoine Archives départementales de Lot-et-Garonne

Ein Blick hinter die Kulissen der Archive des Departements Lot-et-Garonne

Eine einmalige Gelegenheit, die Funktionsweise der Archive und ihre Rolle bei der Bewahrung des kollektiven Gedächtnisses zu verstehen und alte Dokumente zu entdecken.

Start der Führungen: 14 Uhr, 15 Uhr, 16 Uhr und 17 Uhr

Italiano :

Visita dietro le quinte degli archivi dipartimentali del Lot-et-Garonne

Un’occasione unica per capire il funzionamento degli archivi, il loro ruolo nella conservazione della memoria collettiva e per scoprire antichi documenti.

Le visite partono alle ore 14.00, 15.00, 16.00 e 17.00

Espanol : Journées du Patrimoine Archives départementales de Lot-et-Garonne

Visita entre bastidores de los Archivos Departamentales de Lot-et-Garonne

Una ocasión única para comprender el funcionamiento de los archivos, su papel en la conservación de la memoria colectiva y descubrir documentos antiguos.

Salidas: 14:00, 15:00, 16:00 y 17:00 h

