Journées du Patrimoine Art’rhena Vogelgrun

Cette année, Art’Rhena vous ouvre ses portes et vous fait découvrir l’envers du décor ! Venez visiter les coulisses d’un théâtre et apprenez-en davantage sur l’historique et l’architecture de notre beau bâtiment. Pour prolonger cette expérience de manière artistique, nous vous proposons également des ateliers pour danser, chanter, aquareller et découvrir la nature ensemble.

Au programme

14h Ateliers danse & musique à l’intérieur d’Art’Rhena avec Estelle Baur & Alex Wehrlin

15h30 Atelier aquarelle & découverte de la faune et la flore avec Laetitia Fleuranceau & Gwladys Philippe

14h visite d’Art’Rhena en français

16h visite d’Art’Rhena en allemand .

Vogelgrun 68600 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 71 94 31 info@artrhena.eu

