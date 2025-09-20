Journées du Patrimoine Association La Grange Larrivière-Saint-Savin
Larrivière-Saint-Savin Landes
Rétrospective » Passé Présent », projection de documents audio-visuels de l’association depuis 2008, suivie d’un échange autour d’un verre de l’amitié ! Entrée libre. .
Larrivière-Saint-Savin 40270 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 47 87 91 55 lagrangedessaintsavin@netcourrier.com
