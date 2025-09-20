Journées du Patrimoine Association La Grange Larrivière-Saint-Savin

Journées du Patrimoine Association La Grange

Journées du Patrimoine Association La Grange Larrivière-Saint-Savin samedi 20 septembre 2025.

Journées du Patrimoine Association La Grange

Larrivière-Saint-Savin Landes

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-20
fin : 2025-09-20

Date(s) :
2025-09-20

Rétrospective  » Passé Présent », projection de documents audio-visuels de l’association depuis 2008, suivie d’un échange autour d’un verre de l’amitié ! Entrée libre.   .

Larrivière-Saint-Savin 40270 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 47 87 91 55  lagrangedessaintsavin@netcourrier.com

English : Journées du Patrimoine Association La Grange

German : Journées du Patrimoine Association La Grange

Italiano :

Espanol : Journées du Patrimoine Association La Grange

L’événement Journées du Patrimoine Association La Grange Larrivière-Saint-Savin a été mis à jour le 2025-09-16 par OT Grenade