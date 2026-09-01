Journées du patrimoine – Atelier d’arts plastiques : « À la manière de… Jean de La Hougue » Condé-sur-Noireau Condé-en-Normandie

Informations pratiques

Condé-en-Normandie

Journées du patrimoine – Atelier d’arts plastiques : « À la manière de… Jean de La Hougue »

Condé-sur-Noireau 11 Rue Saint-Martin Condé-en-Normandie Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-20 14:30:00

fin : 2026-09-20 15:30:00

Date(s) :

2026-09-20

Animation jeune public : atelier « à la manière de… Jean de La Hougue ».

Atelier arts plastiques autour de la technique du dessin au trait aquarellé sur le thème du jeu.

À l’occasion des Journées du patrimoine, les jeunes sont invités à découvrir l’univers de Jean de La Hougue à travers un atelier d’arts plastiques ludique et créatif.

Après avoir observé les œuvres de l’artiste, les participants s’initieront à la technique du dessin au trait aquarellé et réaliseront leur propre création autour du thème du jeu.

Durée 1h, 8 personnes maximum

De 8 à 14 ans

Animation gratuite

Réservation conseillée .

Condé-sur-Noireau 11 Rue Saint-Martin Condé-en-Normandie 14110 Calvados Normandie +33 2 31 69 41 16

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English : Journées du patrimoine – Atelier d’arts plastiques : « À la manière de… Jean de La Hougue »

Activity for young people: workshop ‘in the style of… Jean de La Hougue’.

Art workshop focusing on the technique of line drawing with watercolour, on the theme of play.

L’événement Journées du patrimoine – Atelier d’arts plastiques : « À la manière de… Jean de La Hougue » Condé-en-Normandie a été mis à jour le 2026-09-02 par OT du Pays de Vire | Collines de Normandie