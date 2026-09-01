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Journées du patrimoine – Atelier d’arts plastiques : « À la manière de… Jean de La Hougue » Condé-sur-Noireau Condé-en-Normandie

dimanche 20 septembre 2026 · Condé-sur-Noireau · Condé-en-Normandie

Journées du patrimoine – Atelier d’arts plastiques : « À la manière de… Jean de La Hougue » Condé-sur-Noireau Condé-en-Normandie

Informations pratiques

Début
dimanche 20 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Heure de début
14:30:00
Lieu
Condé-sur-Noireau
Adresse
11 Rue Saint-Martin
Ville
14110 Condé-en-Normandie
Département
Calvados
Tarif

Condé-en-Normandie

Journées du patrimoine – Atelier d’arts plastiques : « À la manière de… Jean de La Hougue »

Condé-sur-Noireau 11 Rue Saint-Martin Condé-en-Normandie Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20 14:30:00
fin : 2026-09-20 15:30:00

Date(s) :
2026-09-20

Animation jeune public : atelier « à la manière de… Jean de La Hougue ».
Atelier arts plastiques autour de la technique du dessin au trait aquarellé sur le thème du jeu.
À l’occasion des Journées du patrimoine, les jeunes sont invités à découvrir l’univers de Jean de La Hougue à travers un atelier d’arts plastiques ludique et créatif.

Après avoir observé les œuvres de l’artiste, les participants s’initieront à la technique du dessin au trait aquarellé et réaliseront leur propre création autour du thème du jeu.

Durée 1h, 8 personnes maximum
De 8 à 14 ans
Animation gratuite
Réservation conseillée   .

Condé-sur-Noireau 11 Rue Saint-Martin Condé-en-Normandie 14110 Calvados Normandie +33 2 31 69 41 16 

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English : Journées du patrimoine – Atelier d’arts plastiques : « À la manière de… Jean de La Hougue »

Activity for young people: workshop ‘in the style of… Jean de La Hougue’.
Art workshop focusing on the technique of line drawing with watercolour, on the theme of play.

L’événement Journées du patrimoine – Atelier d’arts plastiques : « À la manière de… Jean de La Hougue » Condé-en-Normandie a été mis à jour le 2026-09-02 par OT du Pays de Vire | Collines de Normandie

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