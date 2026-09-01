Journées du patrimoine – Atelier d’arts plastiques : « À la manière de… Jean de La Hougue » Condé-sur-Noireau Condé-en-Normandie
dimanche 20 septembre 2026 · Condé-sur-Noireau · Condé-en-Normandie
Informations pratiques
Condé-en-Normandie
Journées du patrimoine – Atelier d’arts plastiques : « À la manière de… Jean de La Hougue »
Condé-sur-Noireau 11 Rue Saint-Martin Condé-en-Normandie Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20 14:30:00
fin : 2026-09-20 15:30:00
Date(s) :
2026-09-20
Animation jeune public : atelier « à la manière de… Jean de La Hougue ».
Atelier arts plastiques autour de la technique du dessin au trait aquarellé sur le thème du jeu.
À l’occasion des Journées du patrimoine, les jeunes sont invités à découvrir l’univers de Jean de La Hougue à travers un atelier d’arts plastiques ludique et créatif.
Après avoir observé les œuvres de l’artiste, les participants s’initieront à la technique du dessin au trait aquarellé et réaliseront leur propre création autour du thème du jeu.
Durée 1h, 8 personnes maximum
De 8 à 14 ans
Animation gratuite
Réservation conseillée .
Condé-sur-Noireau 11 Rue Saint-Martin Condé-en-Normandie 14110 Calvados Normandie +33 2 31 69 41 16
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English : Journées du patrimoine – Atelier d’arts plastiques : « À la manière de… Jean de La Hougue »
Activity for young people: workshop ‘in the style of… Jean de La Hougue’.
Art workshop focusing on the technique of line drawing with watercolour, on the theme of play.
L’événement Journées du patrimoine – Atelier d’arts plastiques : « À la manière de… Jean de La Hougue » Condé-en-Normandie a été mis à jour le 2026-09-02 par OT du Pays de Vire | Collines de Normandie
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