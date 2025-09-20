Journées du Patrimoine Atelier de calligraphie Prieuré de Moirax Moirax

Prieuré de Moirax 1 Place de l’Église Moirax Lot-et-Garonne

Initiez-vous à l’art délicat de la calligraphie au cœur du prieuré de Moirax.

Vous apprendrez à tracer les lettres avec précision et élégance, en retrouvant les gestes des moines copistes du Moyen Âge.

English :

Initiate yourself to the delicate art of calligraphy at the heart of the Moirax priory.

You’ll learn how to trace letters with precision and elegance, in the style of the copyist monks of the Middle Ages.

German :

Lassen Sie sich im Herzen des Priorats von Moirax in die feine Kunst der Kalligraphie einführen.

Sie lernen, Buchstaben mit Präzision und Eleganz zu zeichnen, indem Sie die Gesten der kopierenden Mönche des Mittelalters nachvollziehen.

Italiano :

Scoprite la delicata arte della calligrafia nel cuore del priorato di Moirax.

Imparerete a tracciare le lettere con precisione ed eleganza, nello stile dei monaci copisti del Medioevo.

Espanol :

Descubra el delicado arte de la caligrafía en el corazón del priorato de Moirax.

Aprenderá a trazar las letras con precisión y elegancia, al estilo de los monjes copistas de la Edad Media.

