Journées du patrimoine atelier de vitrailliste Atelier et galerie d’art Armoiries des arts Orgelet

Atelier et galerie d'art Armoiries des arts 7 Chemin du Quart Orgelet Jura

Début : 2025-09-20

fin : 2025-09-21

2025-09-20

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, visitez l’atelier de verrier-vitrailliste de Michel Ausseresse, qui vous présentera les étapes de création ou de restauration d’un vitrail, samedi 20 et dimanche 21 septembre, à 10h30 et à 16h (visite d’1h à 1h30).

Au cœur de l’atelier, debouts autour des tables de travail, vous découvrirez les outils et les techniques ancestrales toujours utilisés dans cet art.

Une présentation de verre fusionné ou verre fusing sera également proposée samedi et dimanche à 14h (visite d’1h à 1h30). Michel Ausseresse crée depuis ses débuts son propre verre, utilisé aussi bien pour la réalisation de vitraux que d’objets de décoration de la maison. Vous pourrez découvrir son four de fusing et quelques-uns de ses secrets pour créer ses verres dans l’atelier, debouts autour du four ou de la table d’émaillage.. .

+33 6 80 59 32 16

