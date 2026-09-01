Journées du patrimoine – Atelier d’Elcy Atelier d’Elcy Nueil-les-Aubiers
vendredi 18 septembre 2026 · Atelier d'Elcy · Nueil-les-Aubiers
Informations pratiques
Nueil-les-Aubiers
Journées du patrimoine – Atelier d’Elcy
Atelier d’Elcy 14 Place Pierre Garnier Nueil-les-Aubiers Deux-Sèvres
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-18 14:00:00
fin : 2026-09-18 18:30:00
Date(s) :
2026-09-18 2026-09-19
Poussez la porte de notre atelier-boutique et plongez dans notre univers. C’est l’occasion de découvrir l’artisanat de la gravure et de la découpe du bois au laser, d’explorer les coulisses de la création d’objets personnalisés, (décoration, jeux, cadeaux, signalétique). Venez à la rencontre de notre équipe pour comprendre chaque étape de fabrication, et peut-être repartir avec des idées ou des objets uniques, faits main et porteurs de sens. .
Atelier d’Elcy 14 Place Pierre Garnier Nueil-les-Aubiers 79250 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 7 49 97 14 07 contact@atelierelcy.com
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English : Journées du patrimoine – Atelier d’Elcy
L’événement Journées du patrimoine – Atelier d’Elcy Nueil-les-Aubiers a été mis à jour le 2026-09-04 par OT Bocage Bressuirais