Journées du patrimoine: Atelier dessin (Musée Labenche) Brive-la-Gaillarde

Boulevard Jules Ferry Brive-la-Gaillarde Corrèze

Début : 2025-09-19

fin : 2025-09-20

2025-09-19 2025-09-20

Animé par l’artiste Claude Cussinet. Prévoir son carnet de croquis et son matériel de dessin.

Dès 12 ans. Durée 1h30 à 2h. Salle Latreille.

Gratuit. Sur réservation: 05 55 18 17 70. .

Boulevard Jules Ferry Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine musée-labenche@brive.fr

