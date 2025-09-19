Journées du patrimoine: Atelier dessin (Musée Labenche) Brive-la-Gaillarde
Journées du patrimoine: Atelier dessin (Musée Labenche) Brive-la-Gaillarde vendredi 19 septembre 2025.
Journées du patrimoine: Atelier dessin (Musée Labenche)
Boulevard Jules Ferry Brive-la-Gaillarde Corrèze
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-19
fin : 2025-09-20
Date(s) :
2025-09-19 2025-09-20
Animé par l’artiste Claude Cussinet. Prévoir son carnet de croquis et son matériel de dessin.
Dès 12 ans. Durée 1h30 à 2h. Salle Latreille.
Gratuit. Sur réservation: 05 55 18 17 70. .
Boulevard Jules Ferry Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine musée-labenche@brive.fr
English : Journées du patrimoine: Atelier dessin (Musée Labenche)
German : Journées du patrimoine: Atelier dessin (Musée Labenche)
Italiano :
Espanol :
L’événement Journées du patrimoine: Atelier dessin (Musée Labenche) Brive-la-Gaillarde a été mis à jour le 2025-08-28 par Brive Tourisme