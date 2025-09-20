Journées du patrimoine: Atelier d’initiation au dessin en perspective (Esplanade Bernard Murat) Brive-la-Gaillarde
Place du 14 Juillet Brive-la-Gaillarde Corrèze
Début : 2025-09-20 10:00:00
fin : 2025-09-20 12:00:00
2025-09-20
D’après l’architecture du théâtre. En partenariat avec les archives de Brive. Dès 12 ans (les mineurs devront être accompagnés). Rendez-vous devant le Théâtre. 10 personnes maximum.
Sur réservation auprès de l’École
municipale d’art. ema@brive.fr .
Place du 14 Juillet Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine ema@brive.fr
