Journées du Patrimoine Atelier et jardin de sculpture Patrimoine maritime La Baule-Escoublac samedi 20 septembre 2025.

18 Avenue Jean Mermoz La Baule-Escoublac Loire-Atlantique

Début : 2025-09-20 15:00:00

fin : 2025-09-20 19:00:00

2025-09-20

Démarche artistique sur la mer et le patrimoine maritime . Visite de l’atelier, sculpture et peinture , l’inspiration et la pratique . Jardin de sculpture.

Atelier de menuiserie construit dans les années 1920, habité en son jardin par 4 pins remarquables de 1860. Depuis 2000, restauration des ateliers et création du jardin dans l’esprit du site. Devenu atelier de peinture et de sculpture, ce lieu vivant est au service de l’art. .

18 Avenue Jean Mermoz La Baule-Escoublac 44500 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 77 73 62 64 serge-boue@orange.fr

