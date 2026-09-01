JOURNÉES DU PATRIMOINE ATELIER FAMILIAL Cabestany
dimanche 20 septembre 2026 · Cabestany
Informations pratiques
Cabestany
JOURNÉES DU PATRIMOINE ATELIER FAMILIAL
Cabestany Pyrénées-Orientales
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20 14:00:00
fin : 2026-09-20 16:30:00
Date(s) :
2026-09-20
Atelier familial « Enluminure inspirée du Maître de Cabestany » animé par Alexandre CHARRETT-DYKES,
.
Cabestany 66330 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 08 15 31 contact@maitredecabestany.fr
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English :
Family workshop « Illumination Inspired by the Master of Cabestany, » led by Alexandre CHARRETT-DYKES,
L’événement JOURNÉES DU PATRIMOINE ATELIER FAMILIAL Cabestany a été mis à jour le 2026-09-03 par PERPIGNAN MEDITERRANEE TOURISME
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