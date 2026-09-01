Informations pratiques

Cabestany

JOURNÉES DU PATRIMOINE ATELIER FAMILIAL

Cabestany Pyrénées-Orientales

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-20 14:00:00

fin : 2026-09-20 16:30:00

Date(s) :

2026-09-20

Atelier familial « Enluminure inspirée du Maître de Cabestany » animé par Alexandre CHARRETT-DYKES,

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Cabestany 66330 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 08 15 31 contact@maitredecabestany.fr

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English :

Family workshop « Illumination Inspired by the Master of Cabestany, » led by Alexandre CHARRETT-DYKES,

L’événement JOURNÉES DU PATRIMOINE ATELIER FAMILIAL Cabestany a été mis à jour le 2026-09-03 par PERPIGNAN MEDITERRANEE TOURISME