Journées du patrimoine | Atelier Fleurs de dico Le Malesherbois

Journées du patrimoine | Atelier Fleurs de dico Le Malesherbois samedi 20 septembre 2025.

Journées du patrimoine | Atelier Fleurs de dico

70 Rue du Gen Patton Le Malesherbois Loiret

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-20 14:30:00

fin : 2025-09-20 16:00:00

Date(s) :

2025-09-20

Des bouquets en feuilles de dictionnaires… célébrez Pierre Larousse en créant des bouquets de fleurs en pages de dictionnaires avec Delfine Ferré. Découpages, collages et assemblages pour un moment ludique et créatif à partager !

À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine et du finissage de l’exposition Pierre Larousse, instituteur, auteur, éditeur, imprimeur, amusez vous avec les dictionnaires !

Il y a des dictionnaires de fleurs, alors pourquoi pas faire des fleurs de dictionnaires… En compagnie de Delfine Ferré, qui s’est inspirée de l’oeuvre monumentale de Pierre Larousse, imaginez et créez vos bouquets de fleurs en feuilles de dictionnaires. Découpages, collages, assemblage… explorez de multiples techniques.

Un joli moment de partage et de joie créative !

Durée 2h. À partir de 12 ans. 8 personnes maximum. Tarif 30€ une place | 50€ deux places .

70 Rue du Gen Patton Le Malesherbois 45330 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 33 22 67 reservations@a-mi.fr

English :

Come and make your own paper cut-out!

German :

Komm und gestalte dein Papier dein Papierschnitt!

Italiano :

Venite a creare i vostri ritagli di carta!

Espanol :

¡Ven a hacer tus propios recortables de papel!

L’événement Journées du patrimoine | Atelier Fleurs de dico Le Malesherbois a été mis à jour le 2025-08-26 par OT GRAND PITHIVERAIS