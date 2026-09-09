Journées du Patrimoine Atelier numérique retouche photo ancienne Tiers Lieu Au Charbon Courseulles-sur-Mer
samedi 19 septembre 2026 · Tiers Lieu Au Charbon · Courseulles-sur-Mer
Informations pratiques
Courseulles-sur-Mer
Journées du Patrimoine Atelier numérique retouche photo ancienne
Tiers Lieu Au Charbon 4 rue Emile Héroult Courseulles-sur-Mer Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 12:00:00
fin : 2026-09-19 12:00:00
Date(s) :
2026-09-19
Explication du process de numérisation, retouche, restauration, colorisation photos d’une photo ancienne. Places limitées, inscription au 06 60 66 61 79
Atelier numérique retouche photo ancienne
Explication du process de numérisation, retouche, restauration, colorisation photos d’une photo ancienne.
Un atelier proposé par Alexandre Mercier dans le lab du Charbon.
Durée 2h, maximum 8 pers
Inscription par téléphone, sur place ou via le lien suivant https://www.helloasso.com/associations/les-amis-du-charbon/evenements/atelier-numerique-retouche-photo .
Tiers Lieu Au Charbon 4 rue Emile Héroult Courseulles-sur-Mer 14470 Calvados Normandie +33 2 31 77 06 69 info@aucharbonnormandie.com
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English : Journées du Patrimoine Atelier numérique retouche photo ancienne
An explanation of the process of digitising, retouching, restoring and colourising an old photograph. Places are limited; please register by calling 06 60 66 61 79
L’événement Journées du Patrimoine Atelier numérique retouche photo ancienne Courseulles-sur-Mer a été mis à jour le 2026-08-25 par Calvados Attractivité
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