JOURNÉES DU PATRIMOINE ATELIER PARENT-ENFANT ARCHÉO-CUISINE Teyran
JOURNÉES DU PATRIMOINE ATELIER PARENT-ENFANT ARCHÉO-CUISINE Teyran vendredi 26 septembre 2025.
JOURNÉES DU PATRIMOINE ATELIER PARENT-ENFANT ARCHÉO-CUISINE
Teyran Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-26
fin : 2025-09-26
Date(s) :
2025-09-26
Par Ludovic Dolez d’ Ingeniosus, Vivez l’histoire.
Notre alimentation aussi a une histoire. Venez goûter et (re)découvrir les productions du terroir, vieilles parfois de plusieurs millénaires. Entre jeux, dégustations, et préparations maison, explorez l’histoire et les saveurs anciennes d’aliments parfois surprenants !
Par Ludovic Dolez d’ Ingeniosus, Vivez l’histoire.
Notre alimentation aussi a une histoire. Venez goûter et (re)découvrir les productions du terroir, vieilles parfois de plusieurs millénaires. Entre jeux, dégustations, et préparations maison, explorez l’histoire et les saveurs anciennes d’aliments parfois surprenants !
A partir de 8 ans. .
Teyran 34820 Hérault Occitanie
English :
By Ludovic Dolez d? Ingeniosus, Live the story.
Our food too has a history. Come taste and (re)discover local products, some of which date back thousands of years. With games, tastings and homemade preparations, explore the history and ancient flavors of sometimes surprising foods!
German :
Von Ludovic Dolez aus « Ingenios » Ingeniosus, Erleben Sie Geschichte.
Auch unser Essen hat eine Geschichte. Probieren und entdecken Sie regionale Produkte, die manchmal mehrere Jahrtausende alt sind. Erforschen Sie die Geschichte und die alten Geschmäcker von Lebensmitteln, die manchmal überraschend sind, mit Spielen, Verkostungen und hausgemachten Gerichten!
Italiano :
Di Ludovic Dolez d? Ingeniosus, Vivi la storia.
Anche il nostro cibo ha una storia. Venite a degustare e a (ri)scoprire prodotti locali, alcuni dei quali millenari. Con giochi, degustazioni e preparazioni casalinghe, esplorate la storia e gli antichi sapori di alcuni cibi sorprendenti!
Espanol :
Por Ludovic Dolez d? Ingeniosus, Vive la historia.
Nuestros alimentos también tienen historia. Venga a degustar y (re)descubrir los productos locales, algunos de ellos milenarios. Con juegos, degustaciones y preparaciones caseras, explora la historia y los sabores ancestrales de algunos alimentos sorprendentes
L’événement JOURNÉES DU PATRIMOINE ATELIER PARENT-ENFANT ARCHÉO-CUISINE Teyran a été mis à jour le 2025-09-05 par 34 OT DU GRAND PIC ST LOUP