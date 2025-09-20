Journées du patrimoine Atelier Vertissage Découverte et démonstration de tissage Saint-Thélo

Journées du patrimoine Atelier Vertissage Découverte et démonstration de tissage Saint-Thélo samedi 20 septembre 2025.

Journées du patrimoine Atelier Vertissage Découverte et démonstration de tissage

Saint-Thélo Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-20

fin : 2025-09-21

Date(s) :

2025-09-20

Dans le cadre des journées européennes du patrimoine, Claire Aubert, tisserande, vous accueille dans son atelier pour vous découvrir le tissage. .

Saint-Thélo 22460 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 26 73 53

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Journées du patrimoine Atelier Vertissage Découverte et démonstration de tissage Saint-Thélo a été mis à jour le 2025-09-17 par Office de tourisme Bretagne Centre