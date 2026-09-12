Informations pratiques

Arcangues

Journées du Patrimoine ateliers d’artistes

Dans le village Arcangues Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 09:30:00

fin : 2026-09-19 16:00:00

Date(s) :

2026-09-19

Des artistes ouvriront leurs ateliers et proposeront des animations sur le thème du patrimoine vivant sur inscription.

Marie-Christine Thiry Merlo sur le thème de la mythologie basque (groupes de 6 personnes maximum) le matin, ateliers dessin (matériel fourni) sur 3 créneaux de 45 mn à 9h30, 10h30 et 11h et l’après-midi, démonstration de sculpture et exposition des œuvres de l’artiste sur 3 créneaux d’1h à 14h, 15h et 16h.

Gisèle Rodrigues (groupes de 10 personnes maximum) visite de l’atelier et de l’exposition sur 2 créneaux d’1h30 à 10h et 14h30.

Atelier de Mathieu Chavaren à la Villa Mathilde exposition et analyse de ses dernières œuvres autour d’un buffet barbecue. Portes ouvertes de 11h à 15h. .

Dans le village Arcangues 64200 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 43 08 55 animation@arcangues.fr

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English : Journées du Patrimoine ateliers d’artistes

L’événement Journées du Patrimoine ateliers d’artistes Arcangues a été mis à jour le 2026-09-01 par Office de Tourisme Pays Basque