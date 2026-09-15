Journées du Patrimoine : Ateliers décor sur faïence Faïencerie Georges Nevers
samedi 19 septembre 2026 · Faïencerie Georges · Nevers
Informations pratiques
Nevers
Journées du Patrimoine : Ateliers décor sur faïence
Faïencerie Georges 7 Quai de Mantoue Nevers Nièvre
Tarif : 13 – 13 – 13 EUR
Tarif de base – plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 10:00:00
fin : 2026-09-19 18:00:00
Date(s) :
2026-09-19
A l’occasion des Journées du Patrimoine, la Faïencerie Georges ouvre ses portes pour un atelier samedi 19 septembre de 10h à 18h.
Décorez votre assiette et repartez avec une pièce unique !
Venez personnaliser votre petite assiette lors d’un atelier convivial.
Nous nous chargeons de l’émaillage et de la cuisson et vous pourrez la récupérer une fois cuite.
Une activité pour petits et grands. A partir de 10 ans.
Sans réservation.
Tarif : 13€. .
Faïencerie Georges 7 Quai de Mantoue Nevers 58000 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 61 09 12 contact@faienceriegeorges.com
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English : Journées du Patrimoine : Ateliers décor sur faïence
L’événement Journées du Patrimoine : Ateliers décor sur faïence Nevers a été mis à jour le 2026-09-09 par OT Cap Grand Nevers
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