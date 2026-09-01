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Journées du patrimoine: Ateliers vivants au Musée de L’Union Compagnonnique Brive-la-Gaillarde

samedi 19 septembre 2026 · Brive-la-Gaillarde

Journées du patrimoine: Ateliers vivants au Musée de L’Union Compagnonnique Brive-la-Gaillarde

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Heure de début
14:00:00
Adresse
17 Avenue Firmin Marbeau
Ville
19100 Brive-la-Gaillarde
Département
Corrèze
Tarif

Brive-la-Gaillarde

Journées du patrimoine: Ateliers vivants au Musée de L’Union Compagnonnique

17 Avenue Firmin Marbeau Brive-la-Gaillarde Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 14:00:00
fin : 2026-09-19 18:00:00

Date(s) :
2026-09-19

Ateliers vivants.
Infos: 05 55 73 20 95   .

17 Avenue Firmin Marbeau Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 73 20 95 

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English : Journées du patrimoine: Ateliers vivants au Musée de L’Union Compagnonnique

L’événement Journées du patrimoine: Ateliers vivants au Musée de L’Union Compagnonnique Brive-la-Gaillarde a été mis à jour le 2026-09-02 par Brive Tourisme

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