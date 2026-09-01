Informations pratiques

Brive-la-Gaillarde

Journées du patrimoine: Ateliers vivants au Musée de L’Union Compagnonnique

17 Avenue Firmin Marbeau Brive-la-Gaillarde Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 14:00:00

fin : 2026-09-19 18:00:00

Date(s) :

2026-09-19

Ateliers vivants.

Infos: 05 55 73 20 95 .

17 Avenue Firmin Marbeau Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 73 20 95

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Journées du patrimoine: Ateliers vivants au Musée de L’Union Compagnonnique

L’événement Journées du patrimoine: Ateliers vivants au Musée de L’Union Compagnonnique Brive-la-Gaillarde a été mis à jour le 2026-09-02 par Brive Tourisme