Journées du Patrimoine Au bastideum Monpazier

Journées du Patrimoine Au bastideum Monpazier samedi 20 septembre 2025.

Journées du Patrimoine Au bastideum

8 rue Galmot Monpazier Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-20

fin : 2025-09-20

Date(s) :

2025-09-20

Découvrez à l’occasion des Journées européennes du patrimoine le Bastideum de Monpazier !

Niché au sein de l’ancien cloître des Récollets, le Centre d’Interprétation de l’Architecture et du Patrimoine est un espace ludique retraçant l’histoire de la bastide de Monpazier, fondée en 1284.

L’entrée gratuite, du 19 au 21 septembre, vous permettra de profiter des expositions permanentes et temporaires du musée, ainsi que de son jardin d’inspiration médiévale et de ses jeux anciens. Objets et photos anciennes de Monpazier seront également exposées à cette occasion.

Le Bastideum se joint également à la médiathèque, à l’école de Monpazier, ainsi qu’à l’association CLEM dans le cadre de la Fête du Livre 2025. Le patrimoine architectural sera à l’honneur de cette édition, avec la présentation des travaux des élèves de l’école de Monpazier dans le Bastideum, le dimanche 21 septembre 2025. » .

8 rue Galmot Monpazier 24540 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 57 12 12

English : Journées du Patrimoine Au bastideum

German : Journées du Patrimoine Au bastideum

Italiano :

Espanol : Journées du Patrimoine Au bastideum

L’événement Journées du Patrimoine Au bastideum Monpazier a été mis à jour le 2025-08-25 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides