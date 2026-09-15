Journées du patrimoine au Blanc : Palais de justice Le Blanc
samedi 19 septembre 2026 · Le Blanc
Informations pratiques
Le Blanc
Journées du patrimoine au Blanc : Palais de justice
44 rue de la République Le Blanc Indre
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-09-19 11:00:00
fin : 2026-09-19 11:45:00
Date(s) :
2026-09-19
A l’occasion des journées du patrimoine, la ville du Blanc vous propose de découvrir l’ancien Palais de Justice
Exceptionnellement ouvert au public à l’occasion des Journées européennes du patrimoine, le Palais de Justice vous révèlera son architecture et son histoire. Durée : 45 minutes .
44 rue de la République Le Blanc 36300 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 37 25 20
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English :
On the occasion of Heritage Days, the town of Le Blanc invites you to discover the former Palais de Justice
L’événement Journées du patrimoine au Blanc : Palais de justice Le Blanc a été mis à jour le 2026-09-10 par Destination Brenne
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