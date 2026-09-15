Informations pratiques

Le Blanc

Journées du patrimoine au Blanc : Palais de justice

44 rue de la République Le Blanc Indre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-09-19 11:00:00

fin : 2026-09-19 11:45:00

Date(s) :

2026-09-19

A l’occasion des journées du patrimoine, la ville du Blanc vous propose de découvrir l’ancien Palais de Justice

Exceptionnellement ouvert au public à l’occasion des Journées européennes du patrimoine, le Palais de Justice vous révèlera son architecture et son histoire. Durée : 45 minutes .

44 rue de la République Le Blanc 36300 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 37 25 20

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

On the occasion of Heritage Days, the town of Le Blanc invites you to discover the former Palais de Justice

L’événement Journées du patrimoine au Blanc : Palais de justice Le Blanc a été mis à jour le 2026-09-10 par Destination Brenne