Informations pratiques

Le Blanc

Journées du patrimoine au Blanc : Sous préfecture

10 Rue de la sous Préfecture Le Blanc Indre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-09-19

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-19

A l’occasion des journées du patrimoine, la ville du Blanc vous propose de découvrir la sous-préfecture

La sous-préfecture du Blanc ouvre exceptionnellement ses portes à l’occasion des Journées du Patrimoine. Découvrez ce lieu qui a connu plusieurs vies. Vous aurez la possibilité de poser vos questions à Madame la sous-préfète de l’arrondissement du Blanc sur ses fonctions et son parcours. .

10 Rue de la sous Préfecture Le Blanc 36300 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 28 20 28

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English :

During Heritage Days, the city of Le Blanc invites you to explore the subprefecture

L’événement Journées du patrimoine au Blanc : Sous préfecture Le Blanc a été mis à jour le 2026-09-03 par Destination Brenne