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Journées du patrimoine au Blanc : Sous préfecture Le Blanc

samedi 19 septembre 2026 · Le Blanc

Journées du patrimoine au Blanc : Sous préfecture Le Blanc

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Adresse
10 Rue de la sous Préfecture
Ville
36300 Le Blanc
Département
Indre
Tarif
Gratuit

Le Blanc

Journées du patrimoine au Blanc : Sous préfecture

10 Rue de la sous Préfecture Le Blanc Indre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-09-19
fin : 2026-09-20

Date(s) :
2026-09-19

A l’occasion des journées du patrimoine, la ville du Blanc vous propose de découvrir la sous-préfecture
La sous-préfecture du Blanc ouvre exceptionnellement ses portes à l’occasion des Journées du Patrimoine. Découvrez ce lieu qui a connu plusieurs vies. Vous aurez la possibilité de poser vos questions à Madame la sous-préfète de l’arrondissement du Blanc sur ses fonctions et son parcours.   .

10 Rue de la sous Préfecture Le Blanc 36300 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 28 20 28 

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English :

During Heritage Days, the city of Le Blanc invites you to explore the subprefecture

L’événement Journées du patrimoine au Blanc : Sous préfecture Le Blanc a été mis à jour le 2026-09-03 par Destination Brenne

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