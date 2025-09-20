Journées du Patrimoine au Château de Bachen Duhort-Bachen

Château de Bachen quand patrimoine et hédonisme se rencontrent

Les 20 et 21 septembre, à l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, le Château de Bachen — demeure historique de la Famille Guérard — ouvre ses portes. Entre faste du XVIIIᵉ siècle, arts de la table et lancement d’une cave flambant neuve, ce week-end s’annonce comme une fête pour les amateurs de belles pierres, de beaux objets et de bons crus.

Un Monument Historique au cœur des Landes

À seulement sept kilomètres d’Eugénie-les-Bains, le Château de Bachen se dresse dans toute la noblesse de son XVIIIᵉ siècle. Classé Monument Historique, il fut jadis le siège d’une ancienne baronnie. Aujourd’hui, il demeure la maison de la Famille Guérard, qui y veille avec passion et l’anime de mille projets.

Les quatre saisons à table

Pour ces Journées du Patrimoine, les visiteurs sont invités à un voyage à travers les saisons. .

