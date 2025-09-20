Journées du Patrimoine au château de Benauge Château de Benauge Porte-de-Benauge
Journées du Patrimoine au château de Benauge Château de Benauge Porte-de-Benauge samedi 20 septembre 2025.
Journées du Patrimoine au château de Benauge
Château de Benauge 478 Chem. du Château Porte-de-Benauge Gironde
Tarif : 7 – 7 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-20
fin : 2025-09-20
Date(s) :
2025-09-20 2025-09-21
À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, le Château de Benauge ouvre ses portes le samedis 20 et le dimanche 21 septembre. Des visites guidées seront proposées de 14 h à 17 h 30 pour découvrir l’histoire et les secrets de ce lieu emblématique. Venez profiter de ce week-end pour plonger dans le patrimoine local et partager un moment convivial en famille ou entre amis. .
Château de Benauge 478 Chem. du Château Porte-de-Benauge 33760 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 23 62 64
English : Journées du Patrimoine au château de Benauge
German : Journées du Patrimoine au château de Benauge
Italiano :
Espanol : Journées du Patrimoine au château de Benauge
L’événement Journées du Patrimoine au château de Benauge Porte-de-Benauge a été mis à jour le 2025-08-23 par OT de l’Entre-deux-Mers