Journées du Patrimoine au château de Benauge Château de Benauge Porte-de-Benauge

Journées du Patrimoine au château de Benauge

Château de Benauge 478 Chem. du Château Porte-de-Benauge Gironde

Tarif : 7 – 7 – EUR

Début : 2025-09-20

fin : 2025-09-20

2025-09-20 2025-09-21

À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, le Château de Benauge ouvre ses portes le samedis 20 et le dimanche 21 septembre. Des visites guidées seront proposées de 14 h à 17 h 30 pour découvrir l’histoire et les secrets de ce lieu emblématique. Venez profiter de ce week-end pour plonger dans le patrimoine local et partager un moment convivial en famille ou entre amis. .

+33 5 56 23 62 64

