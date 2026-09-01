Journées du Patrimoine au château de Benauge Château de Benauge Porte-de-Benauge

Informations pratiques

Porte-de-Benauge

Journées du Patrimoine au château de Benauge

Château de Benauge 478 Chem. du Château Porte-de-Benauge Gironde

Tarif : 7 – 7 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 14:00:00

fin : 2026-09-19 17:00:00

Date(s) :

2026-09-19 2026-09-20

À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, le Château de Benauge ouvre ses portes le samedis 19 et le dimanche 20 septembre. Des visites guidées seront proposées de 14 h à 17 h 00 pour découvrir l’histoire et les secrets de ce lieu emblématique. Venez profiter de ce week-end pour plonger dans le patrimoine local et partager un moment convivial en famille ou entre amis. .

Château de Benauge 478 Chem. du Château Porte-de-Benauge 33760 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 23 62 64

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English : Journées du Patrimoine au château de Benauge

L’événement Journées du Patrimoine au château de Benauge Porte-de-Benauge a été mis à jour le 2026-08-14 par OT de l’Entre-deux-Mers