Journées du patrimoine au château de Chavaniac-Lafayette Chavaniac-Lafayette
Journées du patrimoine au château de Chavaniac-Lafayette Chavaniac-Lafayette samedi 20 septembre 2025.
Journées du patrimoine au château de Chavaniac-Lafayette
Chavaniac-Lafayette Chavaniac-Lafayette Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-20
fin : 2025-09-21
Date(s) :
2025-09-20
Venez fêter les journées du patrimoine au château de Chavaniac-Lafayette !
.
Chavaniac-Lafayette Chavaniac-Lafayette 43230 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 77 51 50 commune-chavaniac-lafayette2@wanadoo.fr
English :
Come and celebrate Heritage Days at the Château de Chavaniac-Lafayette!
German :
Feiern Sie die Tage des Kulturerbes im Schloss Chavaniac-Lafayette!
Italiano :
Venite a festeggiare le Giornate del Patrimonio allo Château de Chavaniac-Lafayette!
Espanol :
Venga a celebrar las Jornadas del Patrimonio en el castillo de Chavaniac-Lafayette
L’événement Journées du patrimoine au château de Chavaniac-Lafayette Chavaniac-Lafayette a été mis à jour le 2025-08-25 par Communauté de communes des rives Haut-Allier