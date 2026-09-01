Journées du Patrimoine au Château de Coëtbo D773 Guer

Informations pratiques

Guer

Journées du Patrimoine au Château de Coëtbo

D773 Château de Coëtbo Guer Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-20 14:00:00

fin : 2026-09-20 18:00:00

Date(s) :

2026-09-20

Edifié au XVII ème siècle par un architecte royal, Pierre Hureau, le château se compose d’un corps de logis flanqué de deux pavillons. Avec sa chapelle, son colombier, ses terrasses et ses escaliers, il est typique de l’architecture monumentale de l’époque. Classé monument historique. .

D773 Château de Coëtbo Guer 56380 Morbihan Bretagne +33 6 80 83 15 47

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English :

L’événement Journées du Patrimoine au Château de Coëtbo Guer a été mis à jour le 2026-09-07 par OT MALESTROIT – Destination Brocéliande