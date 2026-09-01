Journées du Patrimoine au Château de Coëtbo D773 Guer
dimanche 20 septembre 2026 · D773 · Guer
Informations pratiques
Guer
Journées du Patrimoine au Château de Coëtbo
D773 Château de Coëtbo Guer Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20 14:00:00
fin : 2026-09-20 18:00:00
Date(s) :
2026-09-20
Edifié au XVII ème siècle par un architecte royal, Pierre Hureau, le château se compose d’un corps de logis flanqué de deux pavillons. Avec sa chapelle, son colombier, ses terrasses et ses escaliers, il est typique de l’architecture monumentale de l’époque. Classé monument historique. .
D773 Château de Coëtbo Guer 56380 Morbihan Bretagne +33 6 80 83 15 47
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English :
L’événement Journées du Patrimoine au Château de Coëtbo Guer a été mis à jour le 2026-09-07 par OT MALESTROIT – Destination Brocéliande
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