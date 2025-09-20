Journées du Patrimoine au Château de Fayolle Tocane-Saint-Apre

Route du Château Tocane-Saint-Apre Dordogne

Début : 2025-09-20

fin : 2025-09-21

2025-09-20

Visites libres (10h à 18h avec dernière entrée à 17h) sans réservation

Visites contées les deux jours à 14h30 et 16h sur réservation

La soirée Guinguette du Château le samedi dès 19h sur réservation pour déguster, sans réservation pour simplement boire un verre

Route du Château Tocane-Saint-Apre 24350 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 90 45 74 contact@chateau-de-fayolle.com

English : Journées du Patrimoine au Château de Fayolle

Self-guided tours (10 a.m. to 6 p.m. with last admission at 5 p.m.) no reservation required

Storytelling tours on both days at 2.30pm and 4pm booking required

Château Guinguette evening on Saturday from 7pm with reservation for tastings, without reservation for drinks

German : Journées du Patrimoine au Château de Fayolle

Freie Besichtigungen (10 bis 18 Uhr mit letztem Einlass um 17 Uhr) ohne Reservierung

Erzählte Besichtigungen an beiden Tagen um 14:30 und 16:00 Uhr mit Reservierung

Der Guinguette-Abend des Schlosses am Samstag ab 19 Uhr mit Reservierung zum Probieren, ohne Reservierung, um einfach nur ein Glas zu trinken

Italiano :

Visite autoguidate (dalle 10.00 alle 18.00 con ultimo ingresso alle 17.00) non è necessaria la prenotazione

Visite guidate con narrazione in entrambi i giorni alle 14.30 e alle 16.00 prenotazione obbligatoria

Serata Guinguette dello Château il sabato dalle 19.00 prenotazione obbligatoria per le degustazioni, nessuna prenotazione per le bevande

Espanol : Journées du Patrimoine au Château de Fayolle

Visitas autoguiadas (de 10.00 a 18.00 horas; la última entrada es a las 17.00 horas) no es necesario reservar

Visitas con cuentacuentos los dos días a las 14.30 y 16.00 h reserva obligatoria

Velada de la Guinguette del castillo el sábado a partir de las 19.00 h reserva obligatoria para las degustaciones, sin reserva para las bebidas

