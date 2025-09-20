Journées du Patrimoine au château de Fontariol Château de Fontariol Le Theil

Château de Fontariol 6 chemin de Fontariol Le Theil Allier

Début : 2025-09-20 14:00:00

fin : 2025-09-21 18:00:00

2025-09-20

Fontariol est un petit château de chevalier bourbonnais de la fin du Moyen-Age, modeste, rustique et authentique. Les transformations qu’il a subi au XVIIIe siècle sont mineures, contrairement à la plupart des maisons de ce style et de la même époque.

Château de Fontariol 6 chemin de Fontariol Le Theil 03240 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 43 74 10 65 info@fontariol.com

English :

Fontariol is a small, modest, rustic and authentic late medieval château de chevalier bourbonnais. It underwent only minor alterations in the 18th century, unlike most houses of the same style and period.

German :

Fontariol ist ein kleines, bescheidenes, rustikales und authentisches Ritterschloss aus Bourbonnais aus dem späten Mittelalter. Jahrhundert nur geringfügig umgebaut, im Gegensatz zu den meisten Häusern in diesem Stil und aus derselben Zeit.

Italiano :

Fontariol è un piccolo, modesto, rustico e autentico castello Bourbonnais risalente al tardo Medioevo. Ha subito solo piccole modifiche nel XVIII secolo, a differenza della maggior parte delle case in questo stile dello stesso periodo.

Espanol :

Fontariol es un pequeño, modesto, rústico y auténtico castillo bourbonés de finales de la Edad Media. Sólo sufrió pequeñas reformas en el siglo XVIII, a diferencia de la mayoría de las casas de este estilo de la misma época.

