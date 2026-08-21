Journées du Patrimoine au Château de Gaujacq Château de Gaujacq Gaujacq
samedi 19 septembre 2026 · Château de Gaujacq · Gaujacq
Informations pratiques
Gaujacq
Journées du Patrimoine au Château de Gaujacq
Château de Gaujacq 2 Route de Brassempouy Gaujacq Landes
Tarif : 5 – 5 – EUR
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 14:30:00
fin : 2026-09-20 18:30:00
Date(s) :
2026-09-19
Le château de Gaujacq vous ouvre ses portes à l’occasion des journées du patrimoine. Visite guidée à 15h, 16h, 17h. Tarif réduit
Le château de Gaujacq vous ouvre ses portes à l’occasion des journées du patrimoine. Visite guidée à 15h, 16h, 17h. Tarif réduit .
Château de Gaujacq 2 Route de Brassempouy Gaujacq 40330 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 89 01 01
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English : Journées du Patrimoine au Château de Gaujacq
Gaujacq Castle is opening its doors to the public for Heritage Days. Guided tours at 3:00 p.m., 4:00 p.m., and 5:00 p.m. Reduced admission
L’événement Journées du Patrimoine au Château de Gaujacq Gaujacq a été mis à jour le 2026-08-21 par Landes Chalosse