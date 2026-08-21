Journées du Patrimoine au Château de Gaujacq Château de Gaujacq Gaujacq

Informations pratiques

Gaujacq

Journées du Patrimoine au Château de Gaujacq

Château de Gaujacq 2 Route de Brassempouy Gaujacq Landes

Tarif : 5 – 5 – EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 14:30:00

fin : 2026-09-20 18:30:00

Date(s) :

2026-09-19

Le château de Gaujacq vous ouvre ses portes à l’occasion des journées du patrimoine. Visite guidée à 15h, 16h, 17h. Tarif réduit

Le château de Gaujacq vous ouvre ses portes à l’occasion des journées du patrimoine. Visite guidée à 15h, 16h, 17h. Tarif réduit .

Château de Gaujacq 2 Route de Brassempouy Gaujacq 40330 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 89 01 01

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English : Journées du Patrimoine au Château de Gaujacq

Gaujacq Castle is opening its doors to the public for Heritage Days. Guided tours at 3:00 p.m., 4:00 p.m., and 5:00 p.m. Reduced admission

L’événement Journées du Patrimoine au Château de Gaujacq Gaujacq a été mis à jour le 2026-08-21 par Landes Chalosse