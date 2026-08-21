UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Gaujacq

Journées du Patrimoine au Château de Gaujacq Château de Gaujacq Gaujacq

samedi 19 septembre 2026 · Château de Gaujacq · Gaujacq

Journées du Patrimoine au Château de Gaujacq Château de Gaujacq Gaujacq

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Heure de début
14:30:00
Lieu
Château de Gaujacq
Adresse
2 Route de Brassempouy
Ville
40330 Gaujacq
Département
Landes
Tarif
5 5 Tarif réduit

Gaujacq

Journées du Patrimoine au Château de Gaujacq

Château de Gaujacq 2 Route de Brassempouy Gaujacq Landes

Tarif : 5 – 5 – EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 14:30:00
fin : 2026-09-20 18:30:00

Date(s) :
2026-09-19

Le château de Gaujacq vous ouvre ses portes à l’occasion des journées du patrimoine. Visite guidée à 15h, 16h, 17h. Tarif réduit
Le château de Gaujacq vous ouvre ses portes à l’occasion des journées du patrimoine. Visite guidée à 15h, 16h, 17h. Tarif réduit   .

Château de Gaujacq 2 Route de Brassempouy Gaujacq 40330 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 89 01 01 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Journées du Patrimoine au Château de Gaujacq

Gaujacq Castle is opening its doors to the public for Heritage Days. Guided tours at 3:00 p.m., 4:00 p.m., and 5:00 p.m. Reduced admission

L’événement Journées du Patrimoine au Château de Gaujacq Gaujacq a été mis à jour le 2026-08-21 par Landes Chalosse