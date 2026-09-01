Journées du Patrimoine au Château de la Tenaille Saint-Sigismond-de-Clermont
samedi 19 septembre 2026 · Saint-Sigismond-de-Clermont
Informations pratiques
Saint-Sigismond-de-Clermont
Journées du Patrimoine au Château de la Tenaille
Abbaye de la Tenaille Saint-Sigismond-de-Clermont Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 10:00:00
fin : 2026-09-20 18:00:00
Date(s) :
2026-09-19
Visite libre du château de la Tenaille.
.
Abbaye de la Tenaille Saint-Sigismond-de-Clermont 17240 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 49 81 07
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Self-guided tour of the Château de la Tenaille.
L’événement Journées du Patrimoine au Château de la Tenaille Saint-Sigismond-de-Clermont a été mis à jour le 2026-09-11 par Offices de Tourisme de Jonzac et de Haute-Saintonge