Informations pratiques

Saint-Sigismond-de-Clermont

Journées du Patrimoine au Château de la Tenaille

Abbaye de la Tenaille Saint-Sigismond-de-Clermont Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 10:00:00

fin : 2026-09-20 18:00:00

Date(s) :

2026-09-19

Visite libre du château de la Tenaille.

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Abbaye de la Tenaille Saint-Sigismond-de-Clermont 17240 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 49 81 07

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English :

Self-guided tour of the Château de la Tenaille.

L’événement Journées du Patrimoine au Château de la Tenaille Saint-Sigismond-de-Clermont a été mis à jour le 2026-09-11 par Offices de Tourisme de Jonzac et de Haute-Saintonge