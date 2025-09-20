Journées du Patrimoine au Château de Lagarde Château de Lagarde Grateloup-Saint-Gayrand

Journées du Patrimoine au Château de Lagarde

Château de Lagarde
181 chemin du château de Lagarde
Grateloup-Saint-Gayrand
Lot-et-Garonne

Début : 2025-09-20 10:00:00

fin : 2025-09-21 12:00:00

2025-09-20 2025-09-21

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, poussez les portes du château de Lagarde pour une visite libre dans un cadre authentique et chargé d’histoire.

Vous serez accueillis avec convivialité par un membre de la famille, qui partagera avec vous les secrets, anecdotes et évolutions de ce lieu unique à travers les siècles.

Une découverte vivante du château et de sa raison d’être, façonnée par le temps et les générations. .

Château de Lagarde 181 chemin du château de Lagarde Grateloup-Saint-Gayrand 47400 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine

English : Journées du Patrimoine au Château de Lagarde

On the occasion of the European Heritage Days, push open the doors of the Château de Lagarde for a self-guided tour in an authentic setting steeped in history.

German : Journées du Patrimoine au Château de Lagarde

Anlässlich der Europäischen Tage des Kulturerbes können Sie das Schloss Lagarde in einer authentischen und geschichtsträchtigen Umgebung besichtigen.

Italiano :

Nell’ambito delle Giornate Europee del Patrimonio, aprite le porte dello Château de Lagarde per una visita autogestita in un ambiente autentico e ricco di storia.

Espanol : Journées du Patrimoine au Château de Lagarde

En el marco de las Jornadas Europeas del Patrimonio, abra de par en par las puertas del Château de Lagarde para realizar una visita autoguiada en un auténtico marco cargado de historia.

